Большой объем задач по Frontend разработке

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка186 просмотров

Верстка макетов по нескольким проектам

Требования:

– HTML/CSS/JS

– Pug, Sass, ES6+, Vue.js

– Webpack, Gulp

– Опыт разработки коммерческих проектов

Будет плюсом:

– Node.js

– TypeScript

– Git

Пару слов про наш стек:

На бекенде используется Laravel, Wordpress, Node.js – в зависимости от задач

На фронте – Vue.js (SFC) + Vuex + Vue Router IE 11+

CSSGitHTMLJavaScriptLaravelNode.jsSASSTypeScriptVue.jsWordPressGulp
7 лет назад
ggpa
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров