Медицинский проект Yii1 Требуется Команда разработчиков

Нужно написать программу-парсер, которая бы мониторила и собирала данные по записи на собеседование на сайте посольства США в РФ: http://prntscr.com/g5e60o. Нужны данные по трём городам (Москва, Екатеринбург, Владивосток) и двум форматам записи (с собеседованием и ...