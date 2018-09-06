Доброго дня! Нужно доработать интернет-магазин на джумле (правки по верстке и логике) Все описано в тз, которое прикреплено к заказу.
Медицинский проект Yii1 Требуется Команда разработчиков
Требуется Команда разработчиков на выполнение проектной работы.
Требования:
Уверенные знания и опыт PHP программирования понимание OOP-принципов;
Опыт проектирования структуры базы данных MySQL/PostgreSQL и оптимизации запросов
Опыт работы с framework Yii1/Yii2;
Работа со средствами контроля версий (Git, Jira);
Умение разбираться в чужом коде;
Желательно опыт работы с серверами (redis, знание стандартных настроек).
Сроки и оплата:
Ознакомиться с техническим заданием при собеседовании.
Оплата и сроки при собеседовании
ВАЖНО! Откликаться только если у Вас есть команда или Вы гуру программирования. Объем большой, сроки сжатые!
Заявки фрилансеров
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