Медицинский проект Yii1 Требуется Команда разработчиков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется Команда разработчиков на выполнение проектной работы. 

Требования: 

Уверенные знания и опыт PHP программирования понимание OOP-принципов; 

Опыт проектирования структуры базы данных MySQL/PostgreSQL и оптимизации запросов 

Опыт работы с framework Yii1/Yii2; 

Работа со средствами контроля версий (Git, Jira); 

Умение разбираться в чужом коде; 

Желательно опыт работы с серверами (redis, знание стандартных настроек). 

Сроки и оплата: 

Ознакомиться с техническим заданием при собеседовании. 

Оплата и сроки при собеседовании 

ВАЖНО! Откликаться только если у Вас есть команда или Вы гуру программирования. Объем большой, сроки сжатые!

GitMySQLPHPPostgreSQLRedisYii
7 лет назад
Askhat
Аскар 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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