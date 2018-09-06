Доработать интернет-магазин (джумла)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Доброго дня! Нужно доработать интернет-магазин на джумле (правки по верстке и логике) 

Все описано в тз, которое прикреплено к заказу.

Joomla
7 лет назад
ilyaduboww
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров