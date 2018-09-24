Написание скрипта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок191 просмотр

Написать скрипт который будет обращаться на предоставленный список сайтов и заполнять форму. Смысл что бы с сайта отправилась смс на указанный нами номер. Пример таких сайтов:https://mark.moda/sms_codes/check?phone=79581274967https://drugvokrug.ru/

7 лет назад
Alexxpro
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад
$100
3 дня
Все отлично! Рекомендую. Дмитрий готов браться за нестандартные задачи! Вежливость, знание дела.
Крайне благожелательный заказчик, рекомендую всеми фибрами души :)

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад