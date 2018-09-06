Доработка сайта

На нашем сайте есть компонент https://www.moya-oborona.ru/component/seoglossary/1-slovar-nozhemana/xt-75.html, нужно вывести эти данные через настраиваемые поля как тут - https://rezat.ru/perochinnye_skladnie_nozhi/poluavtomaticheskie_nozhi/poluavtomaticheskij_skladnoj_nozh_cryo_g10_k1555g10 в виде справки со всплывающим окном. Так же нужно добавить товары с соответствующими характеристиками вниз статей. Вообщем нужно подружить ...