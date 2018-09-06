Адаптация нового дизайна под старый сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок156 просмотров

Работы не много. Есть сайт и отверстанный его редизайн(фронтенд) с небольшими изменениями. Надо это совместить воедино. Оставляйте заявки, расскажу подробнее.

7 лет назад
Internetkrieger
Сергей Мирный 
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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