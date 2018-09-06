Нужно написать не сложную страницу ошибки на PHP - 403. При вызове данной страницы, всем кому доступ запрещен должно выводиться следующее: 1. Домен на котором открыли эту страницу. 2. Оригинальный домен моего сайта, ...
Адаптация нового дизайна под старый сайт
Работы не много. Есть сайт и отверстанный его редизайн(фронтенд) с небольшими изменениями. Надо это совместить воедино. Оставляйте заявки, расскажу подробнее.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищем специалиста работающего на Rubi on Rails. Сайт создан на этом фреймворке. Требуются текущие доработки, изменения, и т. п. на постоянной основе. Предпочтение отдается почасовой оплате. Типы задач: - сделать адаптивную таблицу ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется доработать js функцию общения клиентов на сайте jqueryЗакрыт7 лет назад
Требуется Команда разработчиков на выполнение проектной работы. Требования: Уверенные знания и опыт PHP программирования понимание OOP-принципов; Опыт проектирования структуры базы данных MySQL/PostgreSQL и оптимизации запросов Опыт работы с framework Yii1/Yii2; ...Закрыт7 лет назад
Доброго дня! Нужно доработать интернет-магазин на джумле (правки по верстке и логике) Все описано в тз, которое прикреплено к заказу.Закрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен парсер. Цель парсера: собирать по списку аккаунтов в Инстаграместатистику аккаунтов, их язык, тематику и статистику видео-постов: просмотры и количество комментариев под видео-постами. Результаты должны выгружаться на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо помощь в доработке сайтаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Написать скрипт который будет обращаться на предоставленный список сайтов и заполнять форму. Смысл что бы с сайта отправилась смс на указанный нами номер. Пример таких сайтов:https://mark.moda/sms_codes/check?phone=79581274967https://drugvokrug.ru/Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $700
Верстка макетов по нескольким проектам Требования: – HTML/CSS/JS – Pug, Sass, ES6+, Vue.js – Webpack, Gulp – Опыт разработки коммерческих проектов ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Надо создать пул для майнинга, нужен: пул, сайт и программа для майнинга.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад