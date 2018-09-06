Zend Framework 3 поправить функцию парсинга xml

Если проект висит и фрилансер не выбран, значит фрилансер действительно не выбран! Жду ваших откликов!

Функция в админке отрабатывает правильно и успешно, но с огрехами, которые надо исправить:

1) Через раз вылетает ошибка.

2) Неверно работает шкала, показывающая прогресс – стоит, в конце скачет на 100%.

3) Скрипт работает неоправданно долго (полтора часа вместо 10-15 минут), по сравнению с тем же скриптом на старой версии сайта (на ZF2) и на старом сервере.

Сразу же указывайте, пожалуйста, цену работы.

Некоторые технические подробности. Соглашайтесь, только если у вас был опыт работы с данными технологиями, вы понимаете о чем речь и есть идеи о том, в чем может быть проблема.

Сайт на Zend Framework 3. В админке сайта есть функция импорта товаров, категорий, групп товаров и т.п. из файла xml. Эта функция перенесена со старой версии сайта на Zend Framework 2 практически без изменений.

Одна из обновляемых скриптом сущностей – категории – использует расширение Doctrine 2 "Gedmo", благодаря которому при импорте категорий из файла автоматически выстраивается их древовидная структура и прописываются данные в соответствующие поля.

Для визуального отображения процесса импорта в админке используется расширение zend-progressbar JsPush.

Чтобы я знал, что вы дочитали до конца – напишите Zend в начале вашего ответа.