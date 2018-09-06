Доделать калькулятор

Доброго времени суток!

У меня есть калькулятор http://калькулятор.сольисолнце.рф .

Проблема в том что прошлый исполнитель так и не справился до конца, и сделал задачу с ошибками. Сейчас нуждаемся в полной его проверке на все ошибки которые там точно есть

ТЗ не маленькое https://yadi.sk/d/aEVooVh-HlFdgw