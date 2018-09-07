Внести правки в сайт на Modx

Доброго времени суток! У меня есть калькулятор http://калькулятор.сольисолнце.рф . Проблема в том что прошлый исполнитель так и не справился до конца, и сделал задачу с ошибками. Сейчас нуждаемся в полной его проверке на все ошибки ...