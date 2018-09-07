Не стандартный слайдер

Занимаемся изготовлением мебели. У нас тысячи тканей, которые отличаются цветом. Эти цвета делятся на тона. Таким образом разрабатываемый модуль должен состоять из трех частей: Выбор тона, выбор цвета, описание ткани. Выбор тона - карусель, в которой выбранный тон находится по центру, в зависимости от того, какой тон выбран, такой набор цветов и отображается в слайдере второго уровня. У выбранного цвета отображается соответствующее описание ткани. Выбранный цвет при клике должен открываться в полный размер попапом. Цветов тканей тысячи и соответственно загружаться сразу они не должны (возможно имеет смысл подгружать их ajax'ом или еще каким способом).

P.S. В приложении схематичный рисунок того, что нужно