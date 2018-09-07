Доработать софт на php

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Софт клонирует сайты и создаёт html кэш 1 в 1, мне нужно встроить в этот софт базу синонимов (45 мегабайт) или обрабатывать уже имеющиеся html файлы. Пишите телеграмм свой, цену и сроки. Спасибо.

HTMLPHP
7 лет назад
qx80
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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