Сделать парсер

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Нужно сделать парсер и загрузить товар ко мне на сайт

https://www.eldorado.ru отсюда нужно парсить

Мой сайт на opencarte

7 лет назад
Alik1987
Алик 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров