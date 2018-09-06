Парсинг статей на WP

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Закрыт5 заявок158 просмотров

Нужно спарсить статьи со стороннего сайта на сайт на CMS Wordpress. В статье есть название, контект с картинками и 3 дополнительных поля, категория и метка. Всего таких статей несколько тысяч. Можно с помощью соответствующих плагинов или написать небольшой скрипт.

WordPress
7 лет назад
andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров