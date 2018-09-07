Мултиязычность для сайта

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Закрыт7 заявок141 просмотр

Сделать для сайта мултиязычность 

На данный момент сайт на русском языке

7 лет назад
vitalik2283
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$60
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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