В компанию нужны специалисты Frontend (React, Angular), Backend (PHP, NodeJS) и Mobile (Java, Swift). Релокация в Брест, достойная зарплата, приятный город :)
Мултиязычность для сайта
Сделать для сайта мултиязычность
На данный момент сайт на русском языке
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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