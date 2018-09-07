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Интеграции самописной crm с телефонией по api
Нужно сделать интеграцию самопискной CRM с телефонией, сейчас используем OnlinePbx + софтфон. Интегрироваться через api, она у них есть и довольно хорошая, насколько знаю.
Сейчас работаем на этой же телефонии через виджет в Amocrm.
Нужно сделать интеграцию и вставить в код самописеной crm, куда вставить – сможет помочь наш разработчик, который хорошо знает код срм.
Две основные функции надо сделать:
- звонок по номеру из срм
- подгрузка записи раговора
Нагрузка нужно рассчитывать на 300+ менеджеров, работающих параллельно
Срок идеально 1 неделя, максимум 2 недели уже с тестированием
Тестирование и с вашей стороны, и с нашей стороны
О компании группа коммерческих Университетов, продаём второе высшее образование. Сейчас команда 80 человек, IT отдел 2 человека, но в короткие сроки увеличится до 5-6 человек
Сумма оплаты договариваемся на созвоне
Оплата и договор безнал или наличными, договор по желанию любой одной из сторон
Дмитрий
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