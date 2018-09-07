Интеграции самописной crm с телефонией по api

Нужно сделать интеграцию самопискной CRM с телефонией, сейчас используем OnlinePbx + софтфон. Интегрироваться через api, она у них есть и довольно хорошая, насколько знаю.

Сейчас работаем на этой же телефонии через виджет в Amocrm.

Нужно сделать интеграцию и вставить в код самописеной crm, куда вставить – сможет помочь наш разработчик, который хорошо знает код срм.

Две основные функции надо сделать:

- звонок по номеру из срм

- подгрузка записи раговора

Нагрузка нужно рассчитывать на 300+ менеджеров, работающих параллельно

Срок идеально 1 неделя, максимум 2 недели уже с тестированием

Тестирование и с вашей стороны, и с нашей стороны

О компании группа коммерческих Университетов, продаём второе высшее образование. Сейчас команда 80 человек, IT отдел 2 человека, но в короткие сроки увеличится до 5-6 человек

Сумма оплаты договариваемся на созвоне

Оплата и договор безнал или наличными, договор по желанию любой одной из сторон

Дмитрий