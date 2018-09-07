Интеграции самописной crm с телефонией по api

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Нужно сделать интеграцию самопискной CRM с телефонией, сейчас используем OnlinePbx + софтфон. Интегрироваться через api, она у них есть и довольно хорошая, насколько знаю. 

Сейчас работаем на этой же телефонии через виджет в Amocrm. 

Нужно сделать интеграцию и вставить в код самописеной crm, куда вставить – сможет помочь наш разработчик, который хорошо знает код срм. 

Две основные функции надо сделать: 

- звонок по номеру из срм 

- подгрузка записи раговора 

Нагрузка  нужно рассчитывать на 300+ менеджеров, работающих параллельно 

Срок  идеально 1 неделя, максимум 2 недели  уже с тестированием 

Тестирование  и с вашей стороны, и с нашей стороны 

О компании  группа коммерческих Университетов, продаём второе высшее образование. Сейчас команда 80 человек, IT отдел 2 человека, но в короткие сроки увеличится до 5-6 человек 

Сумма оплаты  договариваемся на созвоне 

Оплата и договор  безнал или наличными, договор по желанию любой одной из сторон 

Дмитрий 

AmoCRM
7 лет назад
guest_15357326593399
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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