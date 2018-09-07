Здравствуйте, необходимо написать плагин парсера и генерирования контента на сайте на WordPress. Суть: Сайт должен генерировать контент + добавлять адреса отделений с 2ГИС. Примеры страниц как должно это выглядить: ...
Адаптивная вёрстка и перенос на WP
Необходимо выполнить следующие работы по сайту androspace.ru:
1. Добавить шаблону адаптивность. Сайт должен нормально отображаться на всех устройствах:
телефоны (от 320px), планшеты и ПК
2. Поправить ошибки в html-коде согласно валидатору https://validator.w3.org/
3. Сделать кодировку UTF-8 вместо текущей Windows-1251
4. Перенести сайт c Data Life Engine на WordPress с сохранением текущих URL’ов. Там где урлы сохранить не представляется возможным, сделать 301 редиректы и предоставить список данных урлов.
5. Оптимизировать сайт (увеличить скорость загрузки, сжать картинки и т.д.), чтобы получить
«зелёные очки» в PageInsights:https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru
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