Адаптивная вёрстка и перенос на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок184 просмотра

Необходимо выполнить следующие работы по сайту androspace.ru:

1. Добавить шаблону адаптивность. Сайт должен нормально отображаться на всех устройствах:

телефоны (от 320px), планшеты и ПК

2. Поправить ошибки в html-коде согласно валидатору https://validator.w3.org/

3. Сделать кодировку UTF-8 вместо текущей Windows-1251

4. Перенести сайт c Data Life Engine на WordPress с сохранением текущих URL’ов. Там где урлы сохранить не представляется возможным, сделать 301 редиректы и предоставить список данных урлов.

5. Оптимизировать сайт (увеличить скорость загрузки, сжать картинки и т.д.), чтобы получить

«зелёные очки» в PageInsights:https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru

HTMLWordPress
7 лет назад
pendalf89
Борис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров