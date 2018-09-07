Доработка Telegram Бота на Python

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок198 просмотров

Требуется мелкие и крупные доработки бота, написанного на python

Желательно с большим опытом работы с ботами телеграм и возраст старше 20 лет

Python
7 лет назад
magnatan
42 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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