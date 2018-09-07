Исправить - Не работает регистрация через Фейсбук

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок104 просмотра

Магазин на Shop-Script 5. Перестала работать регистрация/вход через Фейсбук, видимо, после каких-то очередных обновлений Фейсбука по безопасности. App ID, App Secret в админке есть и по ним изменений не было. Нужна правильная настройка этой функции. (Обновлять в целом движок возможности нет, так как по нему было много разных доработок). Также при временном отключении функции "Авторизация через внешние сервисы" в админке пропали Client ID и Client Secret Гуглплюса, которые я по ссылке не могу разобраться, где взять, чтобы восстановить. Нужно найти и скопировать в админку.

7 лет назад
fitz
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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