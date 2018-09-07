Исправить - Не работает регистрация через Фейсбук

Магазин на Shop-Script 5. Перестала работать регистрация/вход через Фейсбук, видимо, после каких-то очередных обновлений Фейсбука по безопасности. App ID, App Secret в админке есть и по ним изменений не было. Нужна правильная настройка этой функции. (Обновлять в целом движок возможности нет, так как по нему было много разных доработок). Также при временном отключении функции "Авторизация через внешние сервисы" в админке пропали Client ID и Client Secret Гуглплюса, которые я по ссылке не могу разобраться, где взять, чтобы восстановить. Нужно найти и скопировать в админку.