Доработка шаблона WP

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Закрыт3 заявки137 просмотров

На основе купленного шаблона нужно допилить сайт под задачи ниже + вставить картинки (дам) - https://themeforest.net/item/dogma-responsive-architecture-wordpress-theme/14184096?s_rank=2 

* Пожалуйста, не путайте доработку сайта и создание нового сайта, выставляя цены за работу, тут просто рутина, сверхзадач здесь нет. 

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Меню сайта

home       коллекции         философия      материалы     производство    пресса     как купить      брэнд      блок    контакты

Страница home

http://webredox.net/demo/wp/dogma/  

Как на этом http://www.henge07.com 

Страница  Коллекции 

http://webredox.net/demo/wp/dogma/style-2/  

Страница Товары

http://webredox.net/demo/wp/dogma/style-5/  2 товара по горизоттали как на ссылке ниже

как на этом http://www.henge07.com/type_products/cabinets/  

Страница товар http://webredox.net/demo/wp/dogma/portfolio/modern-house-12/  

На каждой странице товара поставить форму заказа на светлом фоне с левой стороны под описанием товара  https://www.bocadolobo.com/en/info/?utm_source=BocadoLobo&utm_medium=footer&utm_content=contactus&utm_campaign=footer  хорошая форма заказа можно отсюда взять

Как на этом http://www.henge07.com/products/frame-cabinet/ чтобы фото товара можно скачать пользователю

Страница Философия

http://webredox.net/demo/wp/dogma/service/ 

Как на этом http://www.henge07.com/brand/ 

Страница Материалы   

http://webredox.net/demo/wp/dogma/style-3/ 

Страница Производство 

http://webredox.net/demo/wp/dogma/service/ 

Как здесь http://www.henge07.com/values/ 

Страница пресса

http://webredox.net/demo/wp/dogma/style-5/  просто окна в них будем вставлять фото из журналов где будут писать о нас

Страница как купить

http://webredox.net/demo/wp/dogma/multi-slideshow-3/ 

Страница  брэнд - переход на страницу коллекции

http://webredox.net/demo/wp/dogma/multi-slideshow-4/ 

Страница блог главная

http://webredox.net/demo/wp/dogma/blog-3-column/ 

Страница блог  

http://webredox.net/demo/wp/dogma/2015/12/20/sea-dolorum-vituperata-22/ 

http://webredox.net/demo/wp/dogma/2015/12/20/sea-dolorum-vituperata-23/ 

Страница контакты

http://webredox.net/demo/wp/dogma/contact/ 

WordPress
7 лет назад
lipa7777
Петр 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров