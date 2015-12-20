Доработка шаблона WP

На основе купленного шаблона нужно допилить сайт под задачи ниже + вставить картинки (дам) - https://themeforest.net/item/dogma-responsive-architecture-wordpress-theme/14184096?s_rank=2

* Пожалуйста, не путайте доработку сайта и создание нового сайта, выставляя цены за работу, тут просто рутина, сверхзадач здесь нет.

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Меню сайта

home коллекции философия материалы производство пресса как купить брэнд блок контакты

Страница home

http://webredox.net/demo/wp/dogma/

Как на этом http://www.henge07.com

Страница Коллекции

http://webredox.net/demo/wp/dogma/style-2/

Страница Товары

http://webredox.net/demo/wp/dogma/style-5/ 2 товара по горизоттали как на ссылке ниже

как на этом http://www.henge07.com/type_products/cabinets/

Страница товар http://webredox.net/demo/wp/dogma/portfolio/modern-house-12/

На каждой странице товара поставить форму заказа на светлом фоне с левой стороны под описанием товара https://www.bocadolobo.com/en/info/?utm_source=BocadoLobo&utm_medium=footer&utm_content=contactus&utm_campaign=footer хорошая форма заказа можно отсюда взять

Как на этом http://www.henge07.com/products/frame-cabinet/ чтобы фото товара можно скачать пользователю

Страница Философия

http://webredox.net/demo/wp/dogma/service/

Как на этом http://www.henge07.com/brand/

Страница Материалы

http://webredox.net/demo/wp/dogma/style-3/

Страница Производство

http://webredox.net/demo/wp/dogma/service/

Как здесь http://www.henge07.com/values/

Страница пресса

http://webredox.net/demo/wp/dogma/style-5/ просто окна в них будем вставлять фото из журналов где будут писать о нас

Страница как купить

http://webredox.net/demo/wp/dogma/multi-slideshow-3/

Страница брэнд - переход на страницу коллекции

http://webredox.net/demo/wp/dogma/multi-slideshow-4/

Страница блог главная

http://webredox.net/demo/wp/dogma/blog-3-column/

Страница блог

http://webredox.net/demo/wp/dogma/2015/12/20/sea-dolorum-vituperata-22/

http://webredox.net/demo/wp/dogma/2015/12/20/sea-dolorum-vituperata-23/

Страница контакты

http://webredox.net/demo/wp/dogma/contact/