Необходимо выполнить следующие работы по сайту androspace.ru: 1. Добавить шаблону адаптивность. Сайт должен нормально отображаться на всех устройствах: телефоны (от 320px), планшеты и ПК 2. Поправить ошибки в html-коде согласно валидатору https://validator.w3.org/ ...
Доработка шаблона WP
На основе купленного шаблона нужно допилить сайт под задачи ниже + вставить картинки (дам) - https://themeforest.net/item/dogma-responsive-architecture-wordpress-theme/14184096?s_rank=2
* Пожалуйста, не путайте доработку сайта и создание нового сайта, выставляя цены за работу, тут просто рутина, сверхзадач здесь нет.
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Меню сайта
home коллекции философия материалы производство пресса как купить брэнд блок контакты
Страница home
http://webredox.net/demo/wp/dogma/
Как на этом http://www.henge07.com
Страница Коллекции
http://webredox.net/demo/wp/dogma/style-2/
Страница Товары
http://webredox.net/demo/wp/dogma/style-5/ 2 товара по горизоттали как на ссылке ниже
как на этом http://www.henge07.com/type_products/cabinets/
Страница товар http://webredox.net/demo/wp/dogma/portfolio/modern-house-12/
На каждой странице товара поставить форму заказа на светлом фоне с левой стороны под описанием товара https://www.bocadolobo.com/en/info/?utm_source=BocadoLobo&utm_medium=footer&utm_content=contactus&utm_campaign=footer хорошая форма заказа можно отсюда взять
Как на этом http://www.henge07.com/products/frame-cabinet/ чтобы фото товара можно скачать пользователю
Страница Философия
http://webredox.net/demo/wp/dogma/service/
Как на этом http://www.henge07.com/brand/
Страница Материалы
http://webredox.net/demo/wp/dogma/style-3/
Страница Производство
http://webredox.net/demo/wp/dogma/service/
Как здесь http://www.henge07.com/values/
Страница пресса
http://webredox.net/demo/wp/dogma/style-5/ просто окна в них будем вставлять фото из журналов где будут писать о нас
Страница как купить
http://webredox.net/demo/wp/dogma/multi-slideshow-3/
Страница брэнд - переход на страницу коллекции
http://webredox.net/demo/wp/dogma/multi-slideshow-4/
Страница блог главная
http://webredox.net/demo/wp/dogma/blog-3-column/
Страница блог
http://webredox.net/demo/wp/dogma/2015/12/20/sea-dolorum-vituperata-22/
http://webredox.net/demo/wp/dogma/2015/12/20/sea-dolorum-vituperata-23/
Страница контакты
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