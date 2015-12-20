Необходимо настроить программу ePochta Mailer прога, уже установлена. Нужен всего человек, который наладит рассылку писем. TeamViewer для удаленного доступа, уже установлен. Цена договорная. Оплата по факту выполненной работы.
Нужно подключить онлайн оплату на сайт CMS Wordpress
Нужно подключить онлайн оплату на сайт CMS Wordpress вот сама оплата https://ecom.rfibank.ru/
жду от вас сроки и бюджет распишите процесс какой плагин и тд
Опишите как это будет работать (какой плагин используем, что делаем)"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо провести аудит производительности сервера, выявить возможные причины долгой загрузки сайтов и составить рекомендации для улучшения производительности его работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Интернет-магазин на WordPress с использованием плагина WooCommerce. Были настроены вариативные товары по выбору цвета. Появилась необходимость разделить вариативные товары на простые, где у каждого будут свой цвет, изображение, описание, метаданные и URL. При этом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
На дипхосте висит этот сайт http://tranko.ru/. Нужно обновить на нём пару данных, заменить пару картинок. Так же поставить "заглушки", при этом не менять структуру сайта. Сайт битый.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется програмист на вордпресс. Требуется разработать личный кабинет, для веб мастеров льющих трафик. Для того, чтобы у каждого веб мастера была своя реф ссылка, по которой он сможет отслеживать свой трафик .Закрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно разработать сайт на английском языке. Ищу специалиста, который понимает в разных движках и платформах.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен бот который перехватывает заказы сити мобил и везет. В москвеВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
На основе купленного шаблона нужно допилить сайт под задачи ниже + вставить картинки (дам) - https://themeforest.net/item/dogma-responsive-architecture-wordpress-theme/14184096?s_rank=2 * Пожалуйста, не путайте доработку сайта и создание нового сайта, выставляя цены за работу, тут просто рутина, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Функционал: 1. Выбор рубашки (разделы аналогичны https://rubashka-na-zakaz.ru/designer ) 2. Калькуляция стоимости 3. Личный кабинет клиента 4. Оплата онлайн 5. Возможность загрузки продавцом своих изображений и записей в БД (например, новый ...Закрыт7 лет назад
подробности в прикрепленном тзЗакрыт7 лет назад