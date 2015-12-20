Нужно подключить онлайн оплату на сайт CMS Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок181 просмотр

Нужно подключить онлайн оплату на сайт CMS Wordpress вот сама оплата https://ecom.rfibank.ru/

жду от вас сроки и бюджет распишите процесс какой плагин и тд  

Опишите как это будет работать (какой плагин используем, что делаем)"

WordPress
7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад

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