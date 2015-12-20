Доработка сайта

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Закрыт1 заявка118 просмотров

На дипхосте висит этот сайт http://tranko.ru/. Нужно обновить на нём пару данных, заменить пару картинок. Так же поставить "заглушки", при этом не менять структуру сайта. Сайт битый.

7 лет назад
alex_themniy
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров