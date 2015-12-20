EPochta Mailer - Настроить ПО

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Закрыт3 заявки210 просмотров

Необходимо настроить программу ePochta Mailer

прога, уже установлена. Нужен всего человек, который наладит рассылку писем. 

TeamViewer для удаленного доступа, уже установлен.

Цена договорная. Оплата по факту выполненной работы.

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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