Конструктор рубашек на сайт рубашек под заказ.

Нужно сделать интеграцию самопискной CRM с телефонией, сейчас используем OnlinePbx + софтфон. Интегрироваться через api, она у них есть и довольно хорошая, насколько знаю. Сейчас работаем на этой же телефонии через виджет в Amocrm. ...