Конструктор рубашек на сайт рубашек под заказ.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Функционал:

1. Выбор рубашки (разделы аналогичны https://rubashka-na-zakaz.ru/designer )

2. Калькуляция стоимости

3. Личный кабинет клиента

4. Оплата онлайн

5. Возможность загрузки продавцом своих изображений и записей в БД (например, новый воротник), удаление неактуальных

6. Связь с CRM (lptracker или битрикс – надо обсудить)

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров