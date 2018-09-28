Аудит производительности сервера

Здравствуйте. Интернет-магазин на WordPress с использованием плагина WooCommerce. Были настроены вариативные товары по выбору цвета. Появилась необходимость разделить вариативные товары на простые, где у каждого будут свой цвет, изображение, описание, метаданные и URL. При этом ...