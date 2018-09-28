Аудит производительности сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки149 просмотров

Необходимо провести аудит производительности сервера, выявить возможные причины долгой загрузки сайтов и составить рекомендации для улучшения производительности его работы.

7 лет назад
Nataly75
Наталья 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dvikhman
44 года
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
Спасибо, за проделанную работу! Как всегда оперативно и только по-делу!
Всё отлично! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

dvikhman
44 года
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад