Оптимизировать запросы БД(Drupal). Сделать верстку.

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Drupal версия 7.59. Ищем программиста чтобы сделать фильтр на сайте недвижимости как  joxi.ru/8239vvaUJWog5r с живым поиском (подгрузка данных на AJAX).Нужен адаптивынй дизайн  и переписать все запросы в БД так как они исполняются по 3 7 сек. вместо положенных 0.0x сек

AJAXDrupal
7 лет назад
Sambomambo
48 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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