исправить проблемы на сайте. Переделать платформу. обновить. Есть готовы новый дизайн. Нужен человек на связи! описать проблему могу в вост ап голосовым сообщением
Проверить и внести правки в контекстную рекламу для интернет магазина
1)Проверить действующую контекстную РК(Google) и если требуется внести правки.
2) Настроить и дать рекомендации по таргетированной рекламе.
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