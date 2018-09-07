Проверить и внести правки в контекстную рекламу для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки121 просмотр

1)Проверить действующую контекстную РК(Google) и если требуется внести правки. 

2) Настроить и дать рекомендации по таргетированной рекламе. 

7 лет назад
guest_15363264139026
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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