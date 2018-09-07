Внедрить AmoCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Ищу человека с опытом внедрения Амо. Нужно настроить систему, интегрировать с телефонией и почтой. Срок – до 15 сентября, поэтому если не располагаете временем, прошу не откликаться. 

Базовое ТЗ во вложении, готов обсудить детально.  

Прошу указывать ценновые диапазаны на данную задание при отклике. 

Спасибо!

AmoCRM
7 лет назад
DmitriyBel1
Дмитрий 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров