Развернуть шаблон WordPress на хостинге

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок171 просмотр

Имеется шаблон сайта на WordPress. Нужно развернуть его на хостинге, проверить работоспособность и максимально оптимизировать скорость загрузки.

WordPress
7 лет назад
AskarGabidinov
Аскар 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$15
2 дня
Игорь все сделал быстро и хорошо, никаких претензий к работе
Всё отлично. Хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад