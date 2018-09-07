Исправить ошибки после обновления версии php (webasyst 290)

Есть интернет магазин, обновили на сервере версию php перестали работать пару вещей, надо подправить

1) не работает капча

2) выскачила ошибка кода в корзине

3) при переходе в категорию, производителю не отображается список

4) Голосовалка косячит не с первого раза голосует почему то

5) перестал работать инсталлер

Плюс ошибки подправить

Поправить ошибки в микро-разметке - https://yadi.sk/i/saAtlUJI3aGqbE

https://yadi.sk/i/kdZCE5M43aGp6e

Нужно добавить структурированные данные на для расширения результатов поиска.

Для проверки отображения микро-данных нужно пользоваться + Сервис.

Нужно:

Добавить микро-разметку в сквозные элементы сайта - В сквозные меню (верхнее, левое) - http://www.schema.org/SiteNavigationElement

Добавить микро-данные на страницы услуг, например, - http://schema.org/Offer

Насайте обнаружены дубли страниц, которые могут находиться в индексе поисковой

системе.

Дублирующийконтент на сайт сильно размывает статический вес основной страницы в поисковых

системах.

Насайте доступны страницы по нескольким адресам:

· c мн.Числом “слеша” на конце - пример /tovar/////

Необходимопривести все URL страниц к единому виду /tovar/