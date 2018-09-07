исправить проблемы на сайте. Переделать платформу. обновить. Есть готовы новый дизайн. Нужен человек на связи! описать проблему могу в вост ап голосовым сообщением
Исправить ошибки после обновления версии php (webasyst 290)
Есть интернет магазин, обновили на сервере версию php перестали работать пару вещей, надо подправить
1) не работает капча
2) выскачила ошибка кода в корзине
3) при переходе в категорию, производителю не отображается список
4) Голосовалка косячит не с первого раза голосует почему то
5) перестал работать инсталлер
Плюс ошибки подправить
Поправить ошибки в микро-разметке - https://yadi.sk/i/saAtlUJI3aGqbE
https://yadi.sk/i/kdZCE5M43aGp6e
Нужно добавить структурированные данные на для расширения результатов поиска.
Для проверки отображения микро-данных нужно пользоваться + Сервис.
Нужно:
Добавить микро-разметку в сквозные элементы сайта - В сквозные меню (верхнее, левое) - http://www.schema.org/SiteNavigationElement
Добавить микро-данные на страницы услуг, например, - http://schema.org/Offer
Насайте обнаружены дубли страниц, которые могут находиться в индексе поисковой
системе.
Дублирующийконтент на сайт сильно размывает статический вес основной страницы в поисковых
системах.
Насайте доступны страницы по нескольким адресам:
· c мн.Числом “слеша” на конце - пример /tovar/////
Необходимопривести все URL страниц к единому виду /tovar/
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