исправить проблемы на сайте. Переделать платформу. обновить. Есть готовы новый дизайн. Нужен человек на связи! описать проблему могу в вост ап голосовым сообщением
Парсер статистики Инстаграм аккаунтов
Добрый день. Нужен парсер.
Цель парсера: собирать по списку аккаунтов в Инстаграме статистику аккаунтов, их язык, тематику и статистику видео-постов: просмотры и количество комментариев под видео-постами. Результаты должны выгружаться на страницу в гугл докс, ссылка задается в настройках.
Основные требования:
* Скорость: более 3500 блогеров парсер должен обходить менее, чем за 5 часов.
* Достоверность данных: настоящее (и неслучайное) количество просмотров и комментариев.
* Минимум потерь данных: не более 2% от общего количества видео-постов.
* Парсер предназначен для хостинга. Обязательно после создания скрипта нужно установить и отладить его на хостинге заказчика.
* Результаты должны выгружаться на страницу в гугл докс, которая задается в настройках.
Полное ТЗ, интерфейс и пример выходного файла находятся по ссылке yadi.sk/d/yd0gMLS_3Z9kQD
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