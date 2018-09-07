Парсер статистики Инстаграм аккаунтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок117 просмотров

Добрый день. Нужен парсер.      

Цель парсера: собирать по списку аккаунтов в Инстаграме статистику аккаунтов, их язык, тематику и статистику видео-постов: просмотры и количество комментариев под видео-постами. Результаты должны выгружаться на страницу в гугл докс, ссылка задается в настройках.    

Основные требования:      

* Скорость: более 3500 блогеров парсер должен обходить менее, чем за 5 часов.    

* Достоверность данных: настоящее (и неслучайное) количество просмотров и комментариев.    

* Минимум потерь данных: не более 2% от общего количества видео-постов.    

* Парсер предназначен для хостинга. Обязательно после создания скрипта нужно установить и отладить его на хостинге заказчика.    

* Результаты должны выгружаться на страницу в гугл докс, которая задается в настройках.    

Полное ТЗ, интерфейс и пример выходного файла находятся по ссылке  yadi.sk/d/yd0gMLS_3Z9kQD      

7 лет назад
comedy111
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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