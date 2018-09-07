Необходимо добавить на сайт виджет городов и стран с автодополнением

Drupal версия 7.59. Ищем программиста чтобы сделать фильтр на сайте недвижимости как joxi.ru/8239vvaUJWog5r с живым поиском (подгрузка данных на AJAX).Нужен адаптивынй дизайн и переписать все запросы в БД так как они исполняются по 3 7 сек. вместо ...