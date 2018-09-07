Нужен скрипт JS Compressor

Добрый день, для курсовой нужен вот такой скрипт: javascriptcompressor.com (тут сжатие js), hostciti.net/calc/telecom... (тут декомпиляция js)

Нужен только функциональный блок с 2 сайтов, т.е. на одной странице блок с сжатие, и ниже блок с декомпиляцией, без создания всего сайта, на скриншоте прикрепленном показываю, что конкретно нужно из всего сайта.

Желательно, чтобы это работало без сторонних библиотек и каких то готовых решений, на антиплагиат курсовая будет проверяться, поэтому код должен быть не находиться в поисковике (можно использовать библиотеки типа bootstrap, jquery, но не какие либо платные скрипты, авторские библиотеки тоже желательно не использовать, чем проще будет написано, тем лучше).

Можно использовать только php, html, js, jquery, ajax (не обязательно использовать все это, главное ничего другого не применять)

Дизайн банальный и самый простой, хоть черно белый))

Главное чтобы работал сервис правильно.

Преподаватель будет проверять на примере реальных сайтов. Как мне объяснил препод: Он берет свой любой сайт, из него берет js файл вставляет в программу моей курсовой, в ней сжимает js, затем копирует обратно на свой сайт, и сайт не должен сломаться). Затем обратный процесс декомепиляции проверяет.

Скрипт должен запускаться в браузере, без доступа к интернету.

По цене и срокам предлагайте.