ModX Revolution

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки196 просмотров

Ищу свободного программиста для создания интернет-каталога на ModX Revolution. Полноценным интернет-магазином это назвать не могу, т.к. фактически на сайте должна быть возможность оставления заявки на товар и простейшая корзина даже без онлайн-оплаты.  

MODX
7 лет назад
comedy111
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров