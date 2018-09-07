Здравствуйте! проблема есть с сайтом на wp - codologia.online Начал пару дней назад отрубаться и выдавать 500 ошибку, долго искали причину, даже перенесли на новый сервак, но не помогло. Считаем что где-то идёт утечка ...
ModX Revolution
Ищу свободного программиста для создания интернет-каталога на ModX Revolution. Полноценным интернет-магазином это назвать не могу, т.к. фактически на сайте должна быть возможность оставления заявки на товар и простейшая корзина даже без онлайн-оплаты.
Заявки фрилансеров
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