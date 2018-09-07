Поправить сайт

исправить проблемы на сайте. Переделать платформу. обновить. Есть готовы новый дизайн. Нужен человек на связи! описать проблему могу в вост ап голосовым сообщением
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Здравствуйте!
проблема есть с сайтом на wp - codologia.online Начал пару дней назад отрубаться и выдавать 500 ошибку, долго искали причину, даже перенесли на новый сервак, но не помогло. Считаем что где-то идёт утечка памяти. Сможешь разобраться?
Тема купленная, делали несколько небольших доработок, сайт работал нормально последний месяц
Тема купленная, делали несколько небольших доработок, сайт работал нормально последний месяц
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