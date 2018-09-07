Доделать и почистить, исправить код.

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Есть готовая партнерская программа, нужно исправить код, сделать чтобы все работало до конца, найти ошибки в коде, слабые стороны, уязвимости и исправить их. 

Язык используется PHP + Json

PHP
7 лет назад
SHoOcKi
Денис 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров