Здравствуйте! проблема есть с сайтом на wp - codologia.online Начал пару дней назад отрубаться и выдавать 500 ошибку, долго искали причину, даже перенесли на новый сервак, но не помогло. Считаем что где-то идёт утечка ...
Изменение дизайна, програмирование, скрипты, API, Postback
На скелет скрипта PHP- teaser (тизерная сеть с витриной) натянуть дизайн как по ссылке :
http://rus-news.net/general/putin-podpisal-popravki-v-biudzhet-pensionnogo-fonda-na-2018-god/?utm_source=24smi_n&utm_medium=cpc_teaser&utm_term=10949&utm_content=1724487
С внешним функционалом ( выдача тизеров, сортировка по категориям, и тд) как по ссылке
http://news.glavnoe.io/preview/news/12990-samaia-volosataia-devushka-v-mire-nashla-sebe-muzh.html?utm_content=1791054&utm_campaign=&fpr=7654&utm_term=11506&utm_medium=cpc
Работа, оплата только по такой схеме:
1) После выбора исполнителя тот получает скрипт, который нужно дорабатывать. Так же скидывается ТЗ
2) Разворачивает скрипт полностью у СЕБЯ на сервере (скрипт состоит из двух частей: тизерки и витрины на которой происходит ротация новостей и тизеров. Инструкции по установке каждой части скрипта находятся в архиве)
3) Делает минимальные изменения дизайна чем показывает что он понимает о чем речь и что нужно менять. Дает ссылку для просмотра
4) Обсуждаются сроки выполнения, получает предоплату
5) Дальше уже по ТЗ делается то что требуется, по завершении получает оставшуюся сумму. Мы получаем доработанный скрипт.
Такой метод сотрудничества гарантирует исполнителю что он получит полностью оплату за выполненную работу - ведь скрипт будет находится на Вашей стороне
Лучше если исполнитель знаком с работой тизерных сетей, понятиями трафик,ввыдача, ротация и другими; значениями которые используются для измерения эффективности рекламных кампаний (CTR CR ...) и тд.
В случае если у вас небольшой опыт но есть амбиции - пишите так же, все обсуждаемо. Непонятные термины или сложные места в ТЗ объясним. Главное - желание работать!
PS:
Мы ищем человека на ПОСТОЯННУЮ работу, в дальнейшем нужно будет допиливать этот скрипт уже по функционалу, не только дизайн
Пишите предложения, после выбора адекватной стартовой цены и времени на выполнения обсудим конкретно ТЗ и итоговую стоимость
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу человека с опытом внедрения Амо. Нужно настроить систему, интегрировать с телефонией и почтой. Срок – до 15 сентября, поэтому если не располагаете временем, прошу не откликаться. Базовое ТЗ во вложении, готов обсудить детально. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищу свободного программиста для создания интернет-каталога на ModX Revolution. Полноценным интернет-магазином это назвать не могу, т.к. фактически на сайте должна быть возможность оставления заявки на товар и простейшая корзина даже без онлайн-оплаты.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
При заходе на сайт происходит редирект на левый сайт. Нужно убрать редирект. Указывайте цену. Оплата по факту.Завершен7 лет назад
Сайт знакомств lovesss.ru .Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется шаблон сайта на WordPress. Нужно развернуть его на хостинге, проверить работоспособность и максимально оптимизировать скорость загрузки.Завершен7 лет назад
Есть интернет магазин, обновили на сервере версию php перестали работать пару вещей, надо подправить 1) не работает капча 2) выскачила ошибка кода в корзине 3) при переходе в категорию, производителю не отображается ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен парсер. Цель парсера: собирать по списку аккаунтов в Инстаграме статистику аккаунтов, их язык, тематику и статистику видео-постов: просмотры и количество комментариев под видео-постами. Результаты должны выгружаться ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Онлайн сервисы видят лишний текст на сайте, на каждой странице https://grandholidaykids.ru/Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Оптимизация сайта ИМ чайно-кофейной тематики, правка, доработка, юзабилити, семантика (проверка, определение оптимальных ключей, ТЗ на копирайтинг по ним, SEO, репутация (создание и продвижение страниц с "+" отзывами, релизами, обзорами) и т.д. В общем - комплекс ...Закрыт7 лет назад