Изменение дизайна, програмирование, скрипты, API, Postback

На скелет скрипта PHP- teaser (тизерная сеть с витриной) натянуть дизайн как по ссылке :

http://rus-news.net/general/putin-podpisal-popravki-v-biudzhet-pensionnogo-fonda-na-2018-god/?utm_source=24smi_n&utm_medium=cpc_teaser&utm_term=10949&utm_content=1724487

С внешним функционалом ( выдача тизеров, сортировка по категориям, и тд) как по ссылке

http://news.glavnoe.io/preview/news/12990-samaia-volosataia-devushka-v-mire-nashla-sebe-muzh.html?utm_content=1791054&utm_campaign=&fpr=7654&utm_term=11506&utm_medium=cpc

Работа, оплата только по такой схеме:

1) После выбора исполнителя тот получает скрипт, который нужно дорабатывать. Так же скидывается ТЗ

2) Разворачивает скрипт полностью у СЕБЯ на сервере (скрипт состоит из двух частей: тизерки и витрины на которой происходит ротация новостей и тизеров. Инструкции по установке каждой части скрипта находятся в архиве)

3) Делает минимальные изменения дизайна чем показывает что он понимает о чем речь и что нужно менять. Дает ссылку для просмотра

4) Обсуждаются сроки выполнения, получает предоплату

5) Дальше уже по ТЗ делается то что требуется, по завершении получает оставшуюся сумму. Мы получаем доработанный скрипт.

Такой метод сотрудничества гарантирует исполнителю что он получит полностью оплату за выполненную работу - ведь скрипт будет находится на Вашей стороне

Лучше если исполнитель знаком с работой тизерных сетей, понятиями трафик,ввыдача, ротация и другими; значениями которые используются для измерения эффективности рекламных кампаний (CTR CR ...) и тд.

В случае если у вас небольшой опыт но есть амбиции - пишите так же, все обсуждаемо. Непонятные термины или сложные места в ТЗ объясним. Главное - желание работать!

PS:

Мы ищем человека на ПОСТОЯННУЮ работу, в дальнейшем нужно будет допиливать этот скрипт уже по функционалу, не только дизайн

Пишите предложения, после выбора адекватной стартовой цены и времени на выполнения обсудим конкретно ТЗ и итоговую стоимость