Исправить конфликт Woocommerce и нового шаблона на Wordpress

Есть сайт на Wordpress + Woocommerce, в данный момент некоторые товарные категории не подгружают товары, выглядит это примерно так: http://prntscr.com/kresi1 Проблема проявилась после смены дизайна.

Напишите, сможете ли исправить такую проблему и если да, то сколько будет стоить.