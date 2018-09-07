Исправить конфликт Woocommerce и нового шаблона на Wordpress

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Закрыт4 заявки138 просмотров

Есть сайт на Wordpress + Woocommerce, в данный момент некоторые товарные категории не подгружают товары, выглядит это примерно так: http://prntscr.com/kresi1 Проблема проявилась после смены дизайна.

Напишите, сможете ли исправить такую проблему и если да, то сколько будет стоить.

WooCommerceWordPress
7 лет назад
global9
Марк 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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