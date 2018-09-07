Скрыть дубли на сайте вордпресс

Добрый день, для курсовой нужен вот такой скрипт: javascriptcompressor.com (тут сжатие js), hostciti.net/calc/telecom... (тут декомпиляция js) Нужен только функциональный блок с 2 сайтов, т.е. на одной странице блок с сжатие, и ниже блок с декомпиляцией, без ...