Добрый день! Необходимо разработать торгового бота для биржи BitMEX. Готов обсудить детали. В заявке прошу указывать ориентировочную стоимость ваших услуг.
Парсер данных с карт Росреестра
Существует публичная кадарстовая карта Росреестра. На ней отмечены все зарегистрированные здания и сооружения в России.
Например на этом сайте карта Росреестра уже совмещена с Яндекс картами (http://xn-----6kcbaababou8b2age7axh3agnwid7h4jla.xn--p1ai/). Видно, что существуют дома, которые еще не зарегистрированы в Росреестре.
Необходимо собрать адреса и координаты всех еще не зарегистрированных домов.
Заявки фрилансеров
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