Необходимо разработать фронт часть для сайта с пререндерингом на Nuxt.js. Back-end уже разработан на PHP. Создано апи для обмена данными. Цель сверстать недостающие страницы и внедрить фреймворк. Дизайн готов, нужно ...
Разработать сервис для Телеграм
Добрый день!
Необходимо разработать web-сервис для Telegram со следующим функционалом:
1. Автоматическая генерация пользователей (по запросу).
2. Сбор контактов из существующих групп и каналов.
3. Рассылка информации пользователям.
4. Автоматическое добавление пользователей в группы/каналы.
Готов обсудить детали. В заявке прошу указывать ориентировочную стоимость реализации.
Заявки фрилансеров
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