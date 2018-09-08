Разработать фронт часть используя Vue.js (+ Nuxt.js)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки192 просмотра

Необходимо разработать фронт часть  для сайта с пререндерингом на Nuxt.js. 

Back-end уже разработан на PHP. Создано апи для обмена данными.

Цель сверстать недостающие страницы и внедрить фреймворк. 

Дизайн готов, нужно разработать фронт.

Об условиях работы договоримся индивудуально.

PHPVue.js
7 лет назад
SofiaG28
София 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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