Бот для маргинальной торговли на BitMEX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать торгового бота для биржи BitMEX.

Готов обсудить детали. В заявке прошу указывать ориентировочную стоимость ваших услуг.

7 лет назад
pozitivist
41 год
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад

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Нет заявок фрилансеров