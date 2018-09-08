Создать Кэшбэк сервис

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Закрыт4 заявки311 просмотров

Создать кэшбэк сервис с использованием CPA сети admitad

Admitad предоставляет страницу лояльности - каталог, в котором заложена логика отображения предложений для пользователя кэшбэк-сервиса или программы лояльности. 

Включает в себя:

  • Стиль, согласно brand book кешбэк-сервиса веб-мастера.
  • Предложения для пользователя. Чаще всего в виде таблицы или списка с названиями партнерских программ.
  • Описание партнерских программ.
  • Рекомендации по использованию сервиса и получения кешбэка.
Также предоставляется выгрузка статистики в XML или API.

Техническая интеграция:

7 лет назад
Artem456
Артем 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров