Доработать функционал на jqgrid

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Присилайте вашу цену и сроки!

Требование к исполнителю:  

- опыт работы с библиотекой jqgrid.

 

Задача:   https://docs.google.com/document/d/1cWR4yUO1aNRILLZxIJIH4lGUDsykNhj7tHlpXRVckRs/edit?usp=sharing

7 лет назад
Dolmatov_a
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров