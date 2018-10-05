Нужно просто описать уже существующий проект на js

Есть уже готовый, работающий проект - сайт с авто-обменом платежной системы QIWI на рублевый код биржи wex - http://qiwiwex.pro

Нужен человек с базовыми знаниями node.js и vue.js, ну и хорошими знаниями js

У проекта: фреймворк на фронте vue.js, на бэке node.js, субд postgres.

Все исходники есть.

Задача - по этим исходникам подробно описать что было сделано, как это было сделано и зачем.

Результатом будет текстовый документ на 30-40 страниц.

Главная цель - чтобы человек, который не знает js, да и в общем, никакого языка программирования, мог прочитать эту документацию и понять что это за проект, как он был написан и как работает.

Кодить ничего не нужно, просто описать то, что уже написано.

Спасибо.