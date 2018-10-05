Нужно просто описать уже существующий проект на js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки267 просмотров

Есть уже готовый, работающий проект - сайт с авто-обменом  платежной системы QIWI на рублевый код  биржи wex - http://qiwiwex.pro

Нужен человек с базовыми знаниями node.js и vue.js, ну и хорошими знаниями js

У проекта: фреймворк на фронте vue.js, на бэке node.js, субд postgres.

Все исходники есть.

Задача - по этим исходникам подробно описать что было сделано, как это было сделано и зачем.

Результатом будет текстовый документ на 30-40 страниц.

Главная цель - чтобы человек, который не знает js, да и в общем, никакого языка программирования, мог прочитать эту документацию и понять что это за проект, как он был написан и как работает.

Кодить ничего не нужно, просто описать то, что уже написано.

Спасибо.

JavaScriptNode.jsPostgreSQLVue.js
7 лет назад
dima_kapelisty
Дмитрий 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rednakse
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Александр все сделал в срок и как обсуждали, одним словом - качественно. Всем рекомендую, хороший специалист.
Четко поставленная задача и очень приятный в общении человек, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

rednakse
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад