Нужно настроить на лендинге передачу заявок на почту

Существует публичная кадарстовая карта Росреестра. На ней отмечены все зарегистрированные здания и сооружения в России. Например на этом сайте карта Росреестра уже совмещена с Яндекс картами (http://xn-----6kcbaababou8b2age7axh3agnwid7h4jla.xn--p1ai/). Видно, что существуют дома, которые еще не ...