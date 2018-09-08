Доработка сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок164 просмотра

Добрый день, необходимо выполнить доработку сайта.

Данные в ТЗ во вложение. Учетные данные по входу исполнителю.

От вас нужен реальный срок и цена

Данную работу уже начинал человек, но доделать не смог. Частично уже сделано   

WordPress
7 лет назад
fakel_vrn
Дмитрий 
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров