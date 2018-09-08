Есть список из 5 магазинов, требуется спарсить нужные данные, и настроить все для загрузки в БД и после этого желательно загрузить что бы это все заработало. Пишите ваш опыт и примерную цену за 1 ...
Доработка сайта на wordpress
Добрый день, необходимо выполнить доработку сайта.
Данные в ТЗ во вложение. Учетные данные по входу исполнителю.
От вас нужен реальный срок и цена
Данную работу уже начинал человек, но доделать не смог. Частично уже сделано
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