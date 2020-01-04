Проект

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка148 просмотров

ТЗ прилагается.

7 лет назад
Unnam3d
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Seo-google
Максим 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$450
12 дней
Escrow
Отлично.
Все хорошо

Заявки фрилансеров

Seo-google
Максим 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад