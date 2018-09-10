Prestashop 1.6 отображение карт google

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки204 просмотра

приветствую,

необходимо поправить отображение карты google map на сайте

api ключ есть, как и куда прописать его в движке prestashop 1.6 не нахожу

сайт Gartengaus карта внизу главной страницы

стоимость

PrestaShop
7 лет назад
Serverx
Сервер 
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Belena27089
Елена 
53 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$4
1 день
Спасибо Елене, быстро и професионально выполнила работу. Возникшие технические сложности быстренько обошли с другой стороны. Рекомендую
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Belena27089
Елена 
53 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад