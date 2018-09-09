Спарсить товары с 5 магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок352 просмотра

Есть список из 5 магазинов, требуется спарсить нужные данные, и настроить все для загрузки в БД и после этого желательно загрузить что бы это все заработало.

Пишите ваш опыт и примерную цену за 1 магазин.

7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров